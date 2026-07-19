Ufficiale Spagna-Argentina, le formazioni ufficiali: Lautaro in panchina, Nico Gonzalez dal 1'

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Spagna e Argentina si sfidano nella finale del Mondiale: ecco le formazioni ufficiali.

È tutto pronto per la partita più attesa dell'anno. Spagna e Argentina si affrontano questa sera alle ore 21 (italiane) al MetLife Stadium di New Jersey nella finale del Mondiale 2026. Le due nazionali si giocano il titolo iridato al termine di un percorso esaltante, con i commissari tecnici Luis De La Fuente e Lionel Scaloni che hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Oyarzabal. Ct: De La Fuente.

ARGENTINA (4-4-2): Dibu Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico Gonzalez; Messi, Julian Alvarez. Ct: Scaloni.