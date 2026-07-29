Ufficiale Festa del Centenario, il Comune vara il piano traffico: strade chiuse e divieti il 1° agosto

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Centenario Napoli, ecco il piano traffico: chiusure, divieti e modifiche alla viabilità cittadina.

Il Comune di Napoli ha pubblicato il dispositivo di circolazione temporaneo in occasione della manifestazione "Napoli 1926-2026. Un Secolo di Passione", in programma venerdì 1° agosto per celebrare il Centenario della SSC Napoli. L'ordinanza introduce una serie di limitazioni al traffico, divieti di sosta e modifiche alla viabilità nelle aree interessate dal corteo e dagli eventi, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.

Corteo da Piazza Carità a Piazza del Plebiscito: tutte le principali modifiche

1. dalle ore 8:00 del 31 luglio fino a cessate esigenze del 1°agosto 2026

- divieto di transito veicolare in piazza Municipio, nella carreggiata adiacente al Castel Nuovo, che si estende da via Vittorio Emanuele III e via Ammiraglio Ferdinando Acton;

2. dalle ore 8:00 del 1°agosto 2026 fino a cessate esigenze

A) divieto di sosta con rimozione coatta, con conseguente sospensione delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (TAXI), degli stalli di sosta a pagamento senza custodia (cosiddette "strisce blu") e di ogni altra tipologia di sosta autorizzata (quali, a titolo esemplificativo, aree destinate al carico e scarico delle merci, alla sosta dei motoveicoli, ecc.), eccetto per le aree riservate alla sosta dei veicoli a servizio di persona con disabilità individuate dagli estremi del contrassegno, lungo le seguenti strade: piazza Carità, via Toledo, in via Santa Brigida, via Verdi, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza Plebiscito;

B) divieto di sosta con rimozione coatta, con conseguente sospensione delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea (TAXI), degli stalli di sosta a pagamento senza custodia (cosiddette "strisce blu") e di ogni altra tipologia di sosta autorizzata (quali, a titolo esemplificativo, aree destinate al carico e scarico delle merci, alla sosta dei motoveicoli, ecc.), comprese le aree riservate alla sosta dei veicoli a servizio di persona con disabilità individuati dagli estremi del contrassegno, ambo i lati di via Cesario Console, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito e via Santa Lucia;

C) delocalizzazione in via Cesario Console, nel tratto compreso tra il palo PI n. 046 0103 e l’attraversamento pedonale angolo via Santa Lucia, dei due stalli riservati alla sosta dei veicoli a servizio di persona con disabilità individuati dagli estremi del contrassegno di cui alla precedente lettera B);



3. dalle ore 17:30 del 1°agosto 2026, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, e comunque fino a cessate esigenze



A) divieto di transito veicolare lungo le seguenti strade:

A.1 - piazza Carità (partenza), via Toledo, via Santa Brigida, via Verdi, via San Carlo, piazza Plebiscito, interessate dal passaggio del corteo;

A.2 - tutte le strade e piazze percorse da flussi veicolari che s’immettono nelle strade riportate al precedente punto A.1;

A.3 - via E. Pessina, dall’intersezione con via Conte di Ruvo a Piazza Carità, nella corsia di marcia con direzione piazza Carità, con conseguente deviazione in via Conte di Ruvo, via Santa Maria di Costantinopoli, via Foria del traffico veicolare proveniente da piazza Museo;

B) per i veicoli in transito in via Concezione a Montecalvario e diretti a via Toledo, obbligo di svolta a destra con direzione obbligatoria su via Francesco Girardi;

4. dalle ore 15:00 del 1°agosto 2026, fino a cessate esigenze

A) divieto di transito veicolare nelle seguenti strade:

A.1 - nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistante l'edificio della Prefettura;

A.2 - nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistante l'edificio del Comiliter (palazzo Salerno), eccetto i veicoli del personale in servizio presso la Procura Militare della Repubblica/Tribunale Militare, piazzetta Salazar e in Rampe Paggeria;

A.3 - in via Solitaria, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno disabili con l'avente diritto a bordo, i veicoli delle Forze dell'Ordine e i veicoli di emergenza e di soccorso, ai quali sarà consentita la circolazione a senso unico alternato;

A.4 - in via San Carlo, eccetto i veicoli muniti di contrassegno disabili con l'avente diritto a bordo, i veicoli dei residenti, i veicoli delle Forze dell'Ordine, i veicoli con a bordo fotografi e giornalisti professionisti, fotoreporter e fotografi incaricati dalle testate giornalistiche, nonché fotografi e giornalisti preventivamente accreditati dall'Amministrazione organizzatrice o autorizzati dall'Autorità competente, limitatamente all'esercizio delle rispettive attività, e i veicoli di emergenza e di soccorso;

A.5 - in via San Nicola da Tolentino, dall'intersezione con corso Vittorio Emanuele, e in Rampe Brancaccio, dall'intersezione con via Vito Fornari, eccetto i veicoli muniti di contrassegno disabili con l'avente diritto a bordo, i veicoli dei residenti, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i veicoli delle Forze dell'Ordine, i veicoli con a bordo fotografi e giornalisti professionisti, fotoreporter e fotografi incaricati dalle testate giornalistiche, nonché fotografi e giornalisti preventivamente accreditati dall'Amministrazione organizzatrice o autorizzati dall'Autorità competente, limitatamente all'esercizio delle rispettive attività, e i veicoli di emergenza e di soccorso;

B) senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla confluenza di via Giovanni Serra a quella di via Chiaia;

C) sospensione:

C.1 - delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (TAXI) in piazza Carolina, con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta;



C.2 - dell'area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea urbana in via San Carlo.

5. dalle ore 15:00 alle ore 19:00 del 1°agosto 2026 e comunque fino a cessate esigenze

- senso unico di circolazione in via Chiaia, dalla confluenza con piazza Carolina alla confluenza con piazza Trieste e Trento, con obbligo, per i veicoli che si immettono su piazza Trieste e Trento, di svolta a sinistra per immettersi su via Nardones;



6. dalle ore 19:00 del 1°agosto 2026 e fino a cessate esigenze

- senso unico di circolazione in via Chiaia, dalla confluenza con piazza Carolina alla confluenza con via Gaetano Filangieri.

Per tutta la validità del presente provvedimento:

A) i residenti, possessori di permesso di sosta nei settori a tariffa senza custodia interessati dai divieti di sosta con rimozione forzata sono autorizzati a sostare nei settori adiacenti a quelli interessati dai divieti.

B) le aziende di trasporto pubblico urbano, extraurbano e di linea autorizzate sono tenute a modificare i percorsi e le fermate delle proprie linee interessate dalle disposizioni della presente ordinanza, ricadenti nelle strade oggetto del provvedimento e in quelle limitrofe.