Metro Napoli, agosto di disagi: stop ai prolungamenti della Linea 1 e chiusure sulla Linea 2

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Lavori e manutenzioni modificheranno il servizio metropolitano per tutto il mese: ecco cosa cambia tra Linea 1, Linea 2 e Funicolare di Montesanto.

Sarà un mese di agosto all'insegna dei lavori e delle modifiche al trasporto su ferro a Napoli. Come riporta Il Mattino, sono previste importanti variazioni che coinvolgeranno la Linea 1 della metropolitana, la Linea 2 e la Funicolare di Montesanto. Dal 1° agosto saranno sospesi i consueti prolungamenti notturni del venerdì e del sabato sulla Linea 1, con le ultime corse che torneranno agli orari ordinari fino al 4 settembre. Restano inoltre chiuse le stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone fino al 13 settembre per lavori sull'infrastruttura ferroviaria, mentre fino al 6 settembre resteranno inutilizzabili le seconde uscite di Montecalvario, Montedonzelli, via dell'Erba e Rione Alto II.

Metro Napoli, chiusure anche sulla Linea 2 e modifiche alla Funicolare

Sempre secondo Il Mattino, sulla Linea 2 la stazione di Napoli Montesanto resterà chiusa dal 4 al 19 agosto, mentre dal 20 agosto al 4 settembre toccherà a Napoli Piazza Amedeo. In entrambi i casi i treni transiteranno senza effettuare fermata nelle stazioni interessate. Proseguono inoltre i lavori alla Funicolare di Montesanto, chiusa dallo scorso maggio per la revisione ventennale e sostituita da un servizio bus dedicato. Novità anche per la Linea 6, che dal 10 al 23 agosto sarà attiva esclusivamente nella fascia mattutina, dalle 7:10 alle 14:50, nell'ambito del programma di manutenzione e potenziamento della rete cittadina.