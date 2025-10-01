4-3-3 o i Fab Four? Mediaset: "Conte ha deciso, le ultime di formazione"

vedi letture

Ultime di formazione per il Napoli in vista della gara di questa sera contro lo Sporting Lisbona in Champions League. Ecco la probabile formazione secondo Mediaset con gli aggiornamenti: "Conte, ancora con qualche difficoltà in difesa, dovrebbe affidarsi a Milinkovic-Savic tra i pali e a una difesa a 4 composta da Spinazzola, Beukema, Juan Jesus e Gutierrez. Tutto invariato dal centrocampo in su: Lobotka come schermo davanti alla difesa e Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay a dare supporto all'unica punta Hojlund.

Pesa la squalifica di Di Lorenzo a causa dell'espulsione rimediata a Manchester che ha spalancato le porte al 2-0 del City, ma Conte sa che ripartendo da quella compattezza vista anche in inferiorità numerica, il Napoli ha buone possibilità di conquistare i primi 3 punti di questa League Phase".