A un passo dal Napoli, Italiano saluta la Serie A: sta per andare in Turchia

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Italiano stava per firmare col Napoli, poi il dietrofront di De Laurentiis. Intanto lui aveva già salutato Bologna: ora lo aspetta il Besiktas

Ha sorpreso molti l’indiscrezione secondo cui Vincenzo Italiano sarebbe ormai a un passo dalla panchina del Besiktas. Secondo quanto riportato da A Spor e rilanciato dal quotidiano turco Fanatik, il tecnico 48enne è atteso a Istanbul già in giornata per entrare concretamente nel vivo della trattativa con il club delle Aquile Nere. Il suo arrivo sarebbe previsto nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15, con una serie di incontri istituzionali già programmati. In agenda figura soprattutto il faccia a faccia con il presidente Serdal Adalı, chiamato a definire struttura dell’accordo e obiettivi tecnici del nuovo corso sportivo, in un contesto che il club considera strategico per la prossima stagione in fase avanzata e con sviluppi attesi a breve.

Besiktas, Italiano verso la panchina: trattativa in fase avanzata

Bruciata la concorrenza di Laurent Blanc, l’ex allenatore del Bologna si prepara dunque a formalizzare il suo approdo in Turchia, con il Besiktas che avrebbe ormai definito i passaggi decisivi dell’operazione. L’accordo tra le parti prevederebbe un contratto biennale, con scadenza fissata al 2028, e la firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore, a conferma di una trattativa entrata nella fase conclusiva.

Italiano, dal Napoli all'approdo in Turchia

Il club turco punta su di lui per avviare un nuovo ciclo tecnico, affidandogli un progetto ambizioso e di rilancio internazionale, con l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio nazionale e competere stabilmente nelle competizioni europee Firma attesa nelle prossime ore a Istanbul salvo ulteriori cambi di programma dell’ultima ora ufficialità imminente. Italiano, a un passo dal Napoli, si appresta così a salutare la Serie A.