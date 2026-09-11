Addio a Emma Bonino, arriva il messaggio di cordoglio di ADL

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Questa mattina a Roma è morta Emma Bonino, 78 anni, dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale, presso il Santo Spirito di Roma, il 7 settembre. Radicale, laica, femminista, combattente. Da sempre in prima linea per i diritti umani e civili. In politica per mezzo secolo e protagonista in prima linea per i diritti, è stata ricordata con un tweet anche dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis:

Emma Bonino, il messaggio di cordoglio di De Laurentiis

"Sento il bisogno di ricordare Emma Bonino, simbolo di lotta per i diritti civili, di battaglie che sembravano perse in partenza e che invece si sono rivelate premonitrici di civiltà. La ricordo anche per la sua forte battaglia per l’Europa, che dovrebbe essere la casa comune per tutti noi. Emma mancherà alla politica e a tutti i movimenti progressisti".