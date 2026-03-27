Ufficiale Addio Italia! Hasa ha deciso: l'azzurro giocherà per la nazionale albanese

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L’ufficialità del cambio di federazione è arrivata tramite la FIFA, che ha registrato la modifica nei propri elenchi.

Dopo aver rappresentato l’Italia in tutte le principali selezioni giovanili, dall’Under 18 fino all’Under 21, Luis Hasa ha deciso di cambiare percorso internazionale scegliendo di vestire la maglia dell’Albania. Il centrocampista, nato a Sora nel 2004 ma di origini albanesi, ha optato per rappresentare il Paese balcanico a partire dalle prossime competizioni, salutando definitivamente l’azzurro dopo tre presenze con l’Under 21.

Cambio ufficiale e prospettive future

L’ufficialità del cambio di federazione è arrivata tramite la FIFA, che ha registrato la modifica nei propri elenchi. Una decisione che apre a Hasa le porte della nazionale maggiore allenata da Sylvinho, già in vista dei prossimi impegni. Nel frattempo, il giovane talento di proprietà del Napoli si sta mettendo in evidenza in Serie B con la Carrarese, dove ha collezionato 25 presenze, 5 gol e 3 assist. Prestazioni che hanno attirato l’attenzione anche a livello internazionale, con l’Albania che è riuscita a superare la concorrenza dell’Italia assicurandosi il suo futuro contributo, magari già a partire dalla prossima Nations League.