Tuttonapoli ADL torna a Castel Volturno: il Napoli cerca risposte, Allegri è chiamato alla svolta

ADL è tornato alla base dopo l'esilio di questi anni targato Antonio Conte. Adesso è il momento della verità per la squadra di Massimiliano Allegri e il presidente ha voluto far sentire la sua vicinanza all'ambiente.

Non ricordo neanche l'ultima volta che Aurelio De Laurentiis varcò la porta del centro sportivo di Castel Volturno, giusto per far capire quanto tempo è passato e soprattutto quanto sia durato l'esilio contiano per ADL dal quartier generale azzurro. Ora però le cose sono ben diverse: in panchina c'è Allegri e il patron azzurro nella giornata di oggi ha voluto far capire che la proprietà è presente più che mai, anche perché nelle ultime settimane si parla tanto del futuro della presidenza azzurra con Aurelio abbastanza defilato per qualcuno e invece questo blitz fa capire ancora la presenza senza nessun dubbio di De Laurentiis.

ADL manda un messaggio anche alla squadra

La presenza del patron azzurro è un messaggio chiaro anche alla squadra in vista delle tantissime partite che attendono il Napoli. Ventinove giorni di fuoco e la presenza del massimo dirigente fa capire quanto il prossimo futuro sia importantissimo. Migliorare la classifica: questo è il titolo principale di queste settimane di partite, dove anche i giocatori devono ritrovare il richiamo alle responsabilità. Il gioco, quello bello, forse non arriverà mai, ma i risultati adesso sono una richiesta impellente dei tifosi e ora anche della società.