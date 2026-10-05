ADL torna a Castel Volturno: il Napoli cerca risposte, Allegri è chiamato alla svolta
Non ricordo neanche l'ultima volta che Aurelio De Laurentiis varcò la porta del centro sportivo di Castel Volturno, giusto per far capire quanto tempo è passato e soprattutto quanto sia durato l'esilio contiano per ADL dal quartier generale azzurro. Ora però le cose sono ben diverse: in panchina c'è Allegri e il patron azzurro nella giornata di oggi ha voluto far capire che la proprietà è presente più che mai, anche perché nelle ultime settimane si parla tanto del futuro della presidenza azzurra con Aurelio abbastanza defilato per qualcuno e invece questo blitz fa capire ancora la presenza senza nessun dubbio di De Laurentiis.
ADL manda un messaggio anche alla squadra
La presenza del patron azzurro è un messaggio chiaro anche alla squadra in vista delle tantissime partite che attendono il Napoli. Ventinove giorni di fuoco e la presenza del massimo dirigente fa capire quanto il prossimo futuro sia importantissimo. Migliorare la classifica: questo è il titolo principale di queste settimane di partite, dove anche i giocatori devono ritrovare il richiamo alle responsabilità. Il gioco, quello bello, forse non arriverà mai, ma i risultati adesso sono una richiesta impellente dei tifosi e ora anche della società.
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