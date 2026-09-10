Allarme infortuni, problemi per Meret e Alisson: esami in vista del Bologna
Brutte notizie per il Napoli dopo la sfida di Champions League contro l’Arsenal. Massimiliano Allegri, alle prese con un’infermeria che comprende già giocatori importanti come McTominay e Anguissa, deve fare i conti con i problemi fisici accusati da Alex Meret e Alisson Santos durante la gara del Maradona. Entrambi sono stati costretti ad abbandonare il terreno di gioco e le loro condizioni dovranno essere valutate.
Infortuni Meret e Alisson Santos: Napoli in attesa degli esami
Il primo a fermarsi è stato Meret, che ha accusato un problema agli adduttori già nel corso del primo tempo. Il portiere ha provato a stringere i denti, riuscendo anche a compiere un intervento importante su Merino, ma all’intervallo Allegri ha deciso di sostituirlo con Vanja Milinkovic-Savic. Le condizioni dell’estremo difensore saranno valutate nei prossimi giorni.
Nella ripresa è arrivato anche il problema di Alisson Santos. Al 59’, dopo un allungo, il brasiliano si è fermato chiedendo la sostituzione ed è uscito dolorante, pur lasciando il campo sulle proprie gambe. Anche in questo caso si teme un problema di natura muscolare: saranno gli esami a chiarirne l’entità e l’eventuale disponibilità per Napoli-Bologna, in programma domenica al Maradona. Il Napoli resta dunque in attesa di novità dall’infermeria. Dopo McTominay e Anguissa, Allegri rischia di perdere altri due calciatori in vista del prossimo impegno di campionato.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro