Allarme infortuni, problemi per Meret e Alisson: esami in vista del Bologna

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Napoli in ansia per Meret e Alisson Santos: entrambi infortunati contro l’Arsenal.

Brutte notizie per il Napoli dopo la sfida di Champions League contro l’Arsenal. Massimiliano Allegri, alle prese con un’infermeria che comprende già giocatori importanti come McTominay e Anguissa, deve fare i conti con i problemi fisici accusati da Alex Meret e Alisson Santos durante la gara del Maradona. Entrambi sono stati costretti ad abbandonare il terreno di gioco e le loro condizioni dovranno essere valutate.

Infortuni Meret e Alisson Santos: Napoli in attesa degli esami

Il primo a fermarsi è stato Meret, che ha accusato un problema agli adduttori già nel corso del primo tempo. Il portiere ha provato a stringere i denti, riuscendo anche a compiere un intervento importante su Merino, ma all’intervallo Allegri ha deciso di sostituirlo con Vanja Milinkovic-Savic. Le condizioni dell’estremo difensore saranno valutate nei prossimi giorni.

Nella ripresa è arrivato anche il problema di Alisson Santos. Al 59’, dopo un allungo, il brasiliano si è fermato chiedendo la sostituzione ed è uscito dolorante, pur lasciando il campo sulle proprie gambe. Anche in questo caso si teme un problema di natura muscolare: saranno gli esami a chiarirne l’entità e l’eventuale disponibilità per Napoli-Bologna, in programma domenica al Maradona. Il Napoli resta dunque in attesa di novità dall’infermeria. Dopo McTominay e Anguissa, Allegri rischia di perdere altri due calciatori in vista del prossimo impegno di campionato.