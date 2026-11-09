Allegri si gioca tutto in 5 partite: spunta la richiesta di ADL in termini di punti

Napoli, Allegri confermato da De Laurentiis ma chiamato alla svolta: cinque partite decisive prima di Natale, poi arriveranno i rinforzi dal mercato.

Il pareggio contro la Lazio non basta al Napoli per uscire dalla crisi. Gli azzurri restano al decimo posto, nonostante la reazione mostrata nel secondo tempo contro la capolista. Massimiliano Allegri ha incassato la fiducia di Aurelio De Laurentiis, ma la sosta dovrà servire per preparare una svolta immediata. Alla ripresa del campionato, infatti, il Napoli sarà atteso da cinque partite fondamentali per rilanciare la rincorsa alla zona Champions League.

Napoli, obiettivo 13 punti in cinque gare: poi De Laurentiis investirà sul mercato

Come sottolinea Tuttomercatoweb.com, il calendario propone Torino, Sassuolo e Lecce nelle prime tre giornate dopo la sosta: l'obiettivo sarà conquistare nove punti. Successivamente arriveranno gli scontri contro Milan e Atalanta, con un traguardo complessivo di almeno 13 punti in cinque partite. Poi toccherà al mercato. La sessione invernale aprirà il 28 dicembre e De Laurentiis sarebbe pronto a mettere a disposizione di Giovanni Manna un budget importante. Il presidente avrebbe ammesso gli errori commessi in estate nel rafforzamento della rosa, promettendo nuovi innesti ad Allegri. Prima, però, servirà una risposta concreta sul campo.