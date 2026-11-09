Napoli, otto azzurri in nazionale: tutti gli impegni e le date
La sosta per le nazionali svuota parzialmente Castel Volturno, con otto calciatori del Napoli pronti a rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di diversi elementi della rosa, impegnati tra UEFA Nations League e gare amichevoli. Un appuntamento internazionale che arriva in un momento particolarmente delicato della stagione azzurra, con il tecnico chiamato a sfruttare la pausa per lavorare sulle difficoltà emerse nelle ultime settimane e provare a recuperare alcuni degli infortunati. Di seguito il programma completo degli otto giocatori convocati.
Sosta nazionali, il calendario degli otto convocati del Napoli
Vergara: Italia-Francia (12 novembre), Belgio-Italia (15 novembre) - Uefa Nations League
De Bruyne: Turchia-Belgio (12 novembre), Belgio-Italia (15 novembre) - Uefa Nations League
Gilmour, McTominay: Scozia-Macedonia del Nord (13 novembre), Svizzera-Scozia (16 novembre) - Uefa Nations League
Hojlund: Portogallo-Danimarca (14 novembre), Danimarca-Norvegia (17 novembre) - Uefa Nations League
Lang: Olanda-Grecia (13 novembre), Germania-Olanda (16 novembre) - Uefa Nations League
Milinkovic-Savic: Serbia-Germania (13 novembre), Grecia-Serbia (16 novembre) - Uefa Nations League
Olivera: Argentina-Uruguay (14 novembre), Uruguay-Repubblica Dominicana (18 novembre) - Amichevoli
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