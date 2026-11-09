Tuttonapoli Hojlund ci è cascato di nuovo: il precedente con JJ

Rasmus Hojlund ha la fame del centravanti d’area di rigore? L’interrogativo accende le discussioni tra opinionisti e tifosi, ancor di più dopo il gol sbagliato contro la Lazio, col salvataggio sulla linea di Mandas dopo il cross da sinistra di Olivera. Nella circostanza, il danese è apparso poco reattivo e determinato a scaraventare quel pallone in rete, un’esitazione che alla fine è risultata fatale.

Hojlund e il precedente di Venezia

Basta andare indietro di qualche settimana, per ritrovare un episodio simile. Trasferta al Penzo di Venezia, giocata di Alisson Santos sulla fascia sinistra che manda in tilt la difesa e pallone perfetto a centro area. A contendersi quel pallone sono in due: Juan Jesus e proprio Hojlund. La carta d’identità suggerirebbe un esisto scontato, col danese che arriva sul pallone prima del brasiliano e fa gol. E invece no, anche lì Rasmus non ci mette la necessaria cattiveria. E fa fare una gran figura all’ex azzurro.