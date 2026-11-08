Tuttonapoli “Un mese per sistemare la classifica”, ma dopo un mese Allegri ha peggiorato le cose

Napoli, un mese dopo la promessa di Allegri la classifica peggiora: azzurri decimi, a 14 punti dalla vetta e otto dalla Champions.

“Un mese per sistemare la classifica”: era questo l'obiettivo indicato da Massimiliano Allegri alla vigilia di Napoli-Frosinone, disputata sabato 10 ottobre 2026. All'epoca gli azzurri occupavano il nono posto in Serie A con 7 punti, a tre lunghezze dal Frosinone sesto e a sei dalle capoliste Roma, Inter e Lazio, tutte a quota 13. La zona Champions League distava invece cinque punti, con il Cagliari quarto. Il tecnico aveva individuato nel mese successivo il periodo necessario per recuperare terreno, ma i risultati hanno raccontato una storia completamente diversa.

Napoli, dalla promessa di Allegri al decimo posto: Lazio a +14 e Champions a otto punti

A distanza di circa un mese, dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio al Maradona, il Napoli è scivolato addirittura al decimo posto, peggiorando sensibilmente la propria situazione in classifica. Il distacco dalla vetta è passato da sei a quattordici punti, mentre quello dal quarto posto, ora occupato dal Milan, è salito da cinque a otto lunghezze. Numeri che evidenziano come il mese indicato da Allegri per rilanciare la squadra abbia prodotto l'effetto opposto: gli azzurri hanno perso un'ulteriore posizione e visto aumentare il divario dalle dirette concorrenti. La frase pronunciata prima della sfida con il Frosinone torna così d'attualità, trasformandosi in un confronto impietoso tra le aspettative e la realtà.