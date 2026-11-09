Napoli, crollo in classifica rispetto a un anno fa: 7 punti in meno e sei posizioni perse
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Un rendimento che fotografa le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri, distante dalle zone alte della graduatoria
Il confronto tra le classifiche di Serie A dopo 11 giornate evidenzia il netto passo indietro del Napoli rispetto alla scorsa stagione. Nel campionato 2025/26 gli azzurri occupavano il quarto posto con 22 punti, mentre quest'anno si ritrovano in decima posizione a quota 15. Un bilancio di 7 punti in meno e ben sei posizioni perse.
Serie A, il confronto dopo 11 giornate: azzurri dal quarto al decimo posto
Un rendimento che fotografa le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri, distante dalle zone alte della graduatoria. In testa c'è la Lazio con 29 punti, ben 14 in più rispetto allo scorso anno, seguita da Inter (28) e Roma (27). Tra le altre variazioni significative spiccano il calo dell'Udinese, passata da 15 a 5 punti, e quello del Sassuolo, da 16 a 8.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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