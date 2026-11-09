Napoli, crollo in classifica rispetto a un anno fa: 7 punti in meno e sei posizioni perse

Napoli, crollo in classifica rispetto a un anno fa: 7 punti in meno e sei posizioni perseTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:50Notizie
di Arturo Minervini
Un rendimento che fotografa le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri, distante dalle zone alte della graduatoria

Il confronto tra le classifiche di Serie A dopo 11 giornate evidenzia il netto passo indietro del Napoli rispetto alla scorsa stagione. Nel campionato 2025/26 gli azzurri occupavano il quarto posto con 22 punti, mentre quest'anno si ritrovano in decima posizione a quota 15. Un bilancio di 7 punti in meno e ben sei posizioni perse.

Serie A, il confronto dopo 11 giornate: azzurri dal quarto al decimo posto

Un rendimento che fotografa le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri, distante dalle zone alte della graduatoria. In testa c'è la Lazio con 29 punti, ben 14 in più rispetto allo scorso anno, seguita da Inter (28) e Roma (27). Tra le altre variazioni significative spiccano il calo dell'Udinese, passata da 15 a 5 punti, e quello del Sassuolo, da 16 a 8.