Ai Quartieri Spagnoli il museo con i cimeli di Maradona: dalla prima maglia all'ultimo tesserino
Nel cuore dei Quartieri Spagnoli, a pochi passi dal celebre murale, c'è un luogo che racconta l'intera storia di Diego Armando Maradona. È il museo inaugurato nell'estate del 2024 da Massimo Vignati, figlio di Saverio, storico custode dello stadio San Paolo, e di Lucia, governante della famiglia Maradona durante gli anni napoletani. Proprio a loro Diego e Claudia affidarono numerosi oggetti personali prima di lasciare Napoli. Tra i cimeli più preziosi spicca la maglia rossa numero 16 indossata dal Pibe de Oro il 20 ottobre 1976, giorno del debutto con la prima squadra dell'Argentinos Juniors.
Maradona, nel museo anche l'ultimo tesserino da allenatore
Il percorso espositivo arriva fino agli ultimi anni della vita di Diego. Tra gli oggetti custoditi figurano una fotografia che lo ritrae sulla panchina del Gimnasia La Plata, mentre si appoggia al preparatore atletico Cristian Jorgensen, e il suo ultimo tesserino da allenatore. Il documento, donato a Vignati proprio da Jorgensen, riporta la qualifica di direttore tecnico del Gimnasia, con validità dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2021. Una scadenza che Maradona non avrebbe mai raggiunto: la leggenda argentina si spense il 25 novembre 2020.
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