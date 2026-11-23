Live Allegri presenta City-Napoli in conferenza: tra poco su Tuttonapoli

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, interverrà in conferenza per rispondere alle domande della stampa alla vigilia della partita contro il Manchester City, valida per la quinta giornata della league phase di Champions League. Come di consueto, potete seguire la diretta testuale qui su Tuttonapoli.net.

20.05 - Cresce l'attesa per le parole di Massimiliano Allegri e di Kevin De Bruyne. L'inizio della conferenza stampa è stato posticipato poiché l'aereo della squadra azzurra è atterrato solo alle 18:17 locali (19:17) italiane, ma ormai non manca molto.

19.23 - Il Napoli è appena arrivato in città, servirà quindi attendere ancora prima del possibile inizio della conferenza.

19.00 - La conferenza stampa era programmata alle ore 19, ma subirà un ritardo significativo. L'aereo Napoli non è ancora atterrato.