Allegri non recupera nessuno per Napoli-Lazio: le ultime di formazione

Emergenza infortuni per Allegri: Marianucci squalificato e nessun recupero. Resta aperto il ballottaggio tra Vergara e Lang per una maglia da titolare.

Il Napoli si avvicina alla delicatissima sfida contro la Lazio senza buone notizie dall'infermeria. Massimiliano Allegri non recupererà nessuno dei calciatori attualmente indisponibili e dovrà fare i conti anche con un'ulteriore assenza: Luca Marianucci, fermato per un turno di squalifica. L'emergenza continua dunque a condizionare le scelte del tecnico, chiamato a trovare soluzioni in una fase particolarmente complicata della stagione.

Napoli-Lazio, ballottaggio Vergara-Lang: da stasera il ritiro

Secondo quanto riferito da Sky Sport, resta aperto il ballottaggio tra Antonio Vergara e Noa Lang per una maglia da titolare contro i biancocelesti. Intanto, la squadra entrerà in ritiro già questa sera. L'obiettivo è preparare al meglio la partita di domenica, ma soprattutto ritrovare compattezza dopo le tensioni emerse nello spogliatoio e i risultati deludenti delle ultime settimane.