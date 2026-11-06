Allegri non recupera nessuno per Napoli-Lazio: le ultime di formazione
Il Napoli si avvicina alla delicatissima sfida contro la Lazio senza buone notizie dall'infermeria. Massimiliano Allegri non recupererà nessuno dei calciatori attualmente indisponibili e dovrà fare i conti anche con un'ulteriore assenza: Luca Marianucci, fermato per un turno di squalifica. L'emergenza continua dunque a condizionare le scelte del tecnico, chiamato a trovare soluzioni in una fase particolarmente complicata della stagione.
Napoli-Lazio, ballottaggio Vergara-Lang: da stasera il ritiro
Secondo quanto riferito da Sky Sport, resta aperto il ballottaggio tra Antonio Vergara e Noa Lang per una maglia da titolare contro i biancocelesti. Intanto, la squadra entrerà in ritiro già questa sera. L'obiettivo è preparare al meglio la partita di domenica, ma soprattutto ritrovare compattezza dopo le tensioni emerse nello spogliatoio e i risultati deludenti delle ultime settimane.
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