Ufficiale Belgio, i convocati per l'Italia: la scelta di De Bruyne

Napoli, De Bruyne convocato dal Belgio: con lui anche Lukaku. Nell’elenco Tielemans, Doku e Trossard

Kevin De Bruyne torna a vestire la maglia del Belgio. Il centrocampista del Napoli è stato inserito nell’elenco dei convocati per le prossime partite della Nazionale, una notizia che arriva in un momento complicato per gli azzurri, alle prese con emergenza infortuni e risultati deludenti.

Portieri e difensori: le scelte per le prime linee

Come diffuso dal Belgio, la lista parte dai portieri: Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Mike Penders e Jari De Busser. In difesa sono stati chiamati Timothy Castagne, Kyriani Sabbe, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Arthur Theate, Josué Kongolo, Maxim De Cuyper e Joaquin Seys. Un reparto ampio, con otto difensori a disposizione per coprire tutte le soluzioni tattiche.

De Bruyne e Lukaku, i due azzurri nel gruppo

A centrocampo spiccano Roméo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Mandela Keita, Hans Vanaken e appunto De Bruyne, che torna a dare qualità e leadership alla mediana. In attacco i convocati sono Diego Moreira, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio, Mika Godts, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, Romelu Lukaku e Hugo Cuypers. Anche Lukaku, ex compagno di De Bruyne al Napoli, risponde dunque alla chiamata.