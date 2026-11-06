Pioli o Conceicao al Napoli? Nulla di vero: nomi fatti circolare dagli agenti

Napoli, nessun segnale sull’addio di Allegri: Pioli, Thiago Motta e Conceição sarebbero nomi spinti dagli entourage. De Laurentiis ci crede

Non ci sono segnali concreti al momento sull’addio di Allegri. I nomi circolati per la panchina azzurra, da Pioli a Thiago Motta fino a Sergio Conceição, sarebbero stati fatti filtrare dagli entourage dei rispettivi interessati, più che da movimenti reali della società. Un quadro che ridimensiona il toto-allenatore esploso nei giorni della crisi.

De Laurentiis crede ancora in Allegri

Come si legge su Sportmediaset, il presidente Aurelio De Laurentiis continua a credere nel tecnico e lo ritiene in possesso di tutte le qualità necessarie per sistemare la situazione. La linea della società resta dunque quella della fiducia, nonostante i risultati deludenti e il clima teso attorno alla squadra. Le voci su possibili successori, in assenza di contatti ufficiali, non incidono per ora sulle scelte del club, che al momento non avrebbe avviato alcun sondaggio per il dopo Allegri.

Con la Lazio si saprà molto, se non tutto

Sarà il campo, ancora una volta, a indicare la strada. Il match contro la Lazio, in programma domenica, dirà molto se non tutto sul futuro dell’allenatore e sul destino immediato della stagione azzurra. Un risultato positivo potrebbe dare ossigeno a Allegri e rafforzare la linea della continuità, mentre un nuovo passo falso rischierebbe di riaprire ogni discorso. Per il Napoli è una prova da affrontare con la massima concentrazione, in un momento in cui ogni gara pesa più del solito.