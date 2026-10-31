Bari, Prisco titolare e minuti anche per Esposito nell'1-1 con la Scafatese
Il Bari non va oltre l'1-1 casalingo contro la Scafatese, nella sfida valida per la dodicesima giornata del Girone C di Serie C. I biancorossi sbloccano il risultato al 9' con Gomez ma vengono raggiunti alla mezz'ora da Emmausso. Nella ripresa gli ospiti sfiorano più volte il vantaggio, mentre il Bari si rende pericoloso nel finale con Colangiuli, senza trovare il gol della vittoria. Per la squadra di Massimo Rastelli arriva così il terzo pareggio consecutivo in campionato, con una sola vittoria nelle ultime sei gare.
Bari-Scafatese 1-1, Prisco titolare e spazio anche per Esposito
Spazio per entrambi i giovani di proprietà del Napoli in prestito al Bari. Vincenzo Prisco parte titolare a centrocampo e resta in campo fino al 61', quando viene sostituito da Colangiuli. Il classe 2008 conferma i segnali positivi mostrati nella precedente trasferta contro la Casertana, quando il suo ingresso nella ripresa era stato efficace. Anche contro la Scafatese arriva una valutazione positiva della sua prestazione. Mattia Esposito, invece, subentra al 71' al posto di Della Morte e disputa gli ultimi 19 minuti più recupero. Per l'attaccante classe 2008 prosegue dunque un impiego prevalentemente a gara in corso.
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