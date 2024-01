Annuncio de Le Iene: "Domani un arbitro di Serie A denuncerà anomalie nel sistema!"

TuttoNapoli.net

Domani, martedì 23 gennaio, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: il giovane attore Artem.

Nella puntata: In esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di serie A ha deciso di fare delle rivelazioni ai microfoni di Filippo Roma, denunciando quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia.