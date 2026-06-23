Ufficiale Bari rende omaggio a Protti: Curva Nord del San Nicola sarà intitolata all’ex attaccante

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La Giunta comunale di Bari ha approvato l’intitolazione della Curva Nord dello stadio San Nicola a Igor Protti, scomparso il 19 giugno

Bari ha deciso di omaggiare la memoria di Igor Protti, storico capitano biancorosso scomparso lo scorso 19 giugno, con l’intitolazione della Curva Nord dello stadio San Nicola. La delibera è stata approvata oggi dalla Giunta comunale, che ha voluto così riconoscere il profondo legame tra il giocatore e la città, oltre ai suoi trascorsi con altre maglie importanti come quelle di Napoli, Lazio e Livorno.

Il riconoscimento e il legame con la città di Bari

"L’intitolazione della Curva Nord a Igor Protti è un atto dovuto nei confronti di un uomo che ha saputo conquistare il cuore dei baresi ben oltre le straordinarie imprese sportive - si legge nelle motivazioni della delibera - Protti ha incarnato valori come umiltà, lealtà, sacrificio e senso di appartenenza, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di tifosi e cittadini. La sua storia è indissolubilmente legata a quella della nostra città. Con la maglia biancorossa ha vissuto alcune delle pagine più emozionanti del calcio barese, ma soprattutto ha costruito un legame autentico con Bari e con la sua gente, ricambiato negli anni da un affetto che non è mai venuto meno. Non a caso nel 2007 gli furono conferite la cittadinanza onoraria e le chiavi della città. La Curva Nord è il luogo che più di ogni altro custodisce la passione del popolo biancorosso. Intitolarla a Igor Protti significa consegnare la sua memoria alle generazioni future e fare in modo che il suo nome continui a vivere dove più forte risuona l’amore per il Bari. Da oggi, e per sempre, quella Curva porterà il nome dello Zar".