Brividi al Maradona: applausi e cori per Conte

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Commozione da parte del tecnico che al suo ingresso in campo a salutato e ringraziato i tifosi.

Atmosfera da brividi al Maradona per quella che quasi sicuramente sarà l'ultima di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Applausi e cori di ringraziamento per i due anni passati all'ombra del Vesuvio da parte dello stadio nel momento della lettura delle formazioni. Commozione da parte del tecnico che al suo ingresso in campo a salutato e ringraziato i tifosi.

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