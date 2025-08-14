Buone notizie per Buongiorno: è nella lista dei giocatori in panchina
Buone notizie per il Napoli. Si avvicina il rientro di Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro è nell'elenco dei panchinari contro l'Olympiacos. Manca sempre meno al suo totale recupero dopo l'intervento a inizio estate. Conte ieri aveva così parlato in conferenza stampa: "E' in dirittura d'arrivo, è inevitabile che proprio nell'ultima fase bisogna rispettare totalmente il sentiment del calciatore, dall'operazione siamo in perfetto spazio temporale sul recupero, penso che sia prossimo al recupero totale. Poi ho già risposto in precedenza".
Ecco la formazione ufficiale:
NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne, Lukaku. A disp: Meret, Contini, Ferrante, Buongiorno, Gilmour, Neres, Obaretin, Vergara, Lucca, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Lang, Cheddira, Saco. All. Conte.
