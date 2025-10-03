Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via la 6ª giornata di Serie A
In questo venerdì 3 ottobre comincia la sesta giornata di Serie A: previsto alle ore 20:45 il match tra Verona e Sassuolo. Si gioca anche nel Campionato Primavera e in Serie C e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
VENERDÌ 3 OTTOBRE
14.30 Sassuolo-Cremonese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
16.30 Genoa-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
20.30 Hoffenheim-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.30 Latina-Benevento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Rimini-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Pianese-Livorno (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.45 Verona-Sassuolo (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Gent-Charleroi (Campionato belga) - DAZN
21.00 Bournemouth-Fulham (Premier League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT 4K e NOW
21.00 Osasuna-Getafe (Liga) - DAZN
22.00 Panama-Corea del Sud (Mondiali Under 20) - FIFA+
22.00 Ucraina-Paraguay (Mondiali Under 20) - FIFA+
