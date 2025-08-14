Cambia la Supercoppa Europea? L'UEFA pensa a una Final Four: i dettagli

Giusto nella serata di ieri si è giocata la Supercoppa Europea a Udine, che ha visto il Paris Saint-Germain trionfare in maniera rocambolesca, con una rimonta nel finale ai danni del Tottenham e il sigillo ai calci di rigore. L'edizione in gara unica però potrebbe essere presto rivista. Secondo quanto riporta il Daily Telegraph infatti, la UEFA starebbe pensando di riformare il format del trofeo.

Come? Innanzitutto con una formula simile a quella della Supercoppa italiana e anche spagnola, ovvero con una "Final Four", allargando dunque a 4 squadre la disputa. Da capire se con l'inserimento delle finaliste perdenti di Champions League ed Europa League o magari coinvolgendo anche la finalista di Conference League.

L'altra novità sarebbe poi legata alla sede delle partite, che si potrebbe spostare in lidi che il calcio sta imparando a conoscere bene, come gli Stati Uniti o il Medio Oriente. L'idea era stata valutata nel corso della vendita dei diritti televisivi per il ciclo 2024-2027, quando la UEFA aveva preso in considerazione questa possibilità. L'idea è stata abbandonata, ma si prevede che tornerà in auge durante la prossima gara d'appalto. Se il format fosse stato attuato quest'anno per fare un esempio, anche l'Inter (finalista di Champions League) e il Manchester United (finalista di Europa League) sarebbero potute essere invitate, sempre che non si coinvolga la vincente della Conference League che quest'anno è stata il Chelsea.