Caso Lukaku, che attacco dal Belgio: "Il Napoli usa i media, strategia per spingerlo all'addio?"

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Il caso Lukaku fa rumore anche all’estero e dal Belgio arriva una lettura completamente diversa rispetto a quella italiana. Il quotidiano Hln parla apertamente di una strategia del Napoli per accompagnare l’attaccante verso la cessione, titolando: “Non si tratta solo di allenarsi in Belgio: il Napoli sta cercando di spingere Romelu Lukaku verso la partenza”.

L'attacco dal Belgio al Napoli circa il caso Lukaku

Secondo il giornale, il club avrebbe costruito “un’immagine negativa” del giocatore, definito “irritato” e persino “furioso” per la gestione dell’attaccante, con una comunicazione veicolata anche attraverso i media. Dall’altra parte, Lukaku avrebbe scelto di restare in Belgio per “allenarsi da solo e recuperare più velocemente”.