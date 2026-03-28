Caso Lukaku, Tmw: pensa al Mondiale, ma lo paga il Napoli! C'è un grosso rischio

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La situazione di Romelu Lukaku continua a far discutere in casa Napoli. L’attaccante belga, ancora legato al club per oltre un anno, sta vivendo una stagione complicata, con poco spazio a causa dell'infortunio e una gestione che ha alimentato tensioni. TuttoMercatoWeb.com si sofferma sul caso legato al centravanti ex Inter e Roma con un titolo eloquente: "Lukaku mette nel mirino il Mondiale, ma viene pagato dal Napoli. Così rischia di essere fuori rosa".

Negli ultimi giorni ha scelto di restare in Belgio per curarsi, con l’obiettivo di arrivare al meglio al prossimo Mondiale. Nonostante il recente rientro tra i disponibili, ha raccolto solo pochi minuti, segnale di una frattura sempre più evidente. Una situazione delicata anche per Conte, che nel finale di stagione non può contare solo su Hojlund in attacco. Il caso resta aperto.

Prosegue ancora il portale, condannando con fermezza il giocatore: "Non è escluso che queste parole siano state una toppa ancora peggiore del buco. Perché Lukaku in questo momento percepisce uno stipendio che galleggia intorno agli 8 milioni di euro netti all'anno. Quindi la scelta di allenarsi per tornare al meglio nel breve-medio periodo - coincidente con il Mondiale - può avere fatto infuriare chi gli corrisponde un ingaggio sontuoso.