Castel Volturno, il report del club: lavoro tecnico-tattico in vista dello Sporting

Meno uno a Napoli-Sporting Lisbona, match valido per la seconda giornata della league phase di Champions League. Il Napoli si è allenato oggi pomeriggio al Training Center in vista della partita di domani in programma alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del secondo match di Champions. Il gruppo ha svolto una fase di attivazione e successivamente è stato impegnato in un lavoro tecnico-tattico”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale.