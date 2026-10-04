Tuttonapoli Il Belgio ritrova il miglior KDB: messaggio ad Allegri per il rilancio del Napoli

De Bruyne brilla con il Belgio e manda un segnale ad Allegri: il Napoli cerca la soluzione per esaltare KDB.

La classe non è mai stata in discussione, ma le ultime prestazioni con il Belgio stanno mostrando un Kevin De Bruyne brillante anche dal punto di vista fisico e agonistico. Il centrocampista continua a essere determinante in Nations League, riuscendo a trovare linee di passaggio e soluzioni offensive anche quando gli spazi sembrano chiusi. Un rendimento che inevitabilmente interessa Massimiliano Allegri, soprattutto considerando le difficoltà incontrate dal Napoli nel coinvolgere con continuità il belga nelle zone in cui può incidere maggiormente. In Nazionale De Bruyne sembra avere maggiore libertà di movimento e la possibilità di accompagnare l’azione più vicino alla porta, condizioni che ne esaltano visione, qualità nell’ultimo passaggio e capacità realizzativa.

De Bruyne protagonista con il Belgio, Allegri studia come esaltarlo anche nel Napoli

Il punto, al rientro dalla sosta, sarà riuscire a trasferire questa versione di De Bruyne anche nel sistema azzurro. Il belga può diventare uno degli uomini decisivi per aumentare la qualità della manovra e soprattutto creare un collegamento più efficace con Hojlund, spesso rimasto troppo isolato nelle ultime uscite. La sua capacità di vedere corridoi dove gli avversari sembrano aver chiuso ogni spazio rappresenta una risorsa difficilmente replicabile nella rosa. Le prestazioni offerte con il Belgio diventano così anche un'indicazione per Allegri: De Bruyne può ancora fare la differenza ad altissimo livello, ma il Napoli dovrà riuscire a metterlo nelle condizioni di incidere negli ultimi trenta metri. La sosta, da questo punto di vista, restituisce al tecnico un segnale importante: KDB è pronto, adesso servirà trovare la soluzione tattica migliore per accenderlo anche in azzurro.