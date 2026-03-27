Castel Volturno, riposo dopo le doppie sedute: Conte concede tre giorni liberi!

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La squadra tornerà ad allenarsi direttamente nel pomeriggio di martedì, quando è previsto anche il rientro di alcuni giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.

Cambio di programma a Castel Volturno per il Napoli guidato da Antonio Conte. Dopo un periodo intenso caratterizzato da doppie sedute quotidiane, con allenamenti sia al mattino che al pomeriggio e la partecipazione anche di alcuni giovani del settore giovanile, lo staff tecnico ha deciso di concedere una pausa alla squadra. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i calciatori azzurri osserveranno tre giorni di riposo.

Ripresa fissata a fine mese

La squadra tornerà ad allenarsi direttamente nel pomeriggio di martedì 31 marzo, quando è previsto anche il rientro di alcuni giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, anche se non saranno ancora disponibili gli italiani né Rasmus Højlund. Alla ripresa sarà presente anche Conte, attualmente a Torino per trascorrere qualche giorno in famiglia, approfittando della pausa concordata con la società.