Cds: "Napoli, fenomeno Hojlund. 5 gol in 3 gare"

di Fabio Tarantino

"Napoli, fenomeno Hojlund. 5 gol in 3 gare" si legge in prima pagina sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Doppietta in nazionale per l'attaccante di Conte. In primo piano intervista esclusiva a Gasperini, allenatore della Roma, mentre in basso intervista a Nesta e Svolta Fifa: Mondiali d'inverno con l'annuncio del presidente Infantino. 