Conte resta? Mediaset: "Le cose stanno cambiando e anche ADL è d'accordo"
Secondo Sportmediaset, il futuro di Antonio Conte è sempre di più al Napoli. Almeno per un altro anno e dunque a scadenza dell'attuale contratto.
"A Napoli, fino a poco tempo fa, si dava per scontato l'addio di Conte. Gli indizi erano tanti: dalle preferenze espresse apertamente per un ritorno in Nazionale a un De Laurentiis che non sembrava certo stracciarsi le vesti all'ipotesi di una partenza dell'attuale allenatore. Ora le cose sembrano diverse. Innanzitutto al vertice della Figc si sta avvicinando un presidente che vede di buon occhio Allegri come prossimo ct, poi le due parti non sembrano avere alternative così tanto più allettanti rispetto allo status quo.
Conte, insomma, potrebbe rispettare l'altro anno di contratto eguagliando il record di tre stagioni di fila con la stessa squadra, che ha il solo precedente del triennio 2011-14 alla Juventus. De Laurentiis, da parte sua, non avrebbe necessità di un'ulteriore rivoluzione tenendosi un allenatore che, in due anni, ha vinto uno scudetto e si sta conquistando un secondo posto che, alla luce dei troppi infortuni subiti in stagione, ha il sapore di un ottimo risultato".
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