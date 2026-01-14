Conte squalificato, in panchina il talismano Stellini: il suo score

vedi letture

Talismano Stellini: 8 vittorie e un pari nei campionati al posto di Conte. A ricordare il record positivo dell'allenatore in secondo del Napoli è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Stellini sarà ancora una volta il sostituto di Conte. Nessun allarme: i numeri parlano. All’Inter ha ottenuto 4 vittorie, 3 col Tottenham. Non è una novità neanche col Napoli.

A Bologna, in panchina, Stellini aveva iniziato a preparare quella che sarebbe poi diventata una festa scudetto, senza sapere che il destino gli avrebbe riservato un ruolo ancora più centrale. Christian, infatti, era in panchina nella notte scudetto contro il Cagliari: Conte squalificato seguì il match dal box più alto".