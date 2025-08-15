Coppa Italia, oggi partono i 32esimi: in campo il Sassuolo, primo rivale del Napoli
Oggi venerdì 15 agosto iniziano i 32esimi di finale di Coppa Italia che si giocheranno fino a lunedì 18 agosto: sedici match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5, Italia 1 e sul 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. In campo quest'oggi anche il Sassuolo, primo avversario del Napoli in campionato. Di seguito, il dettaglio del programma dei 32esimi
VENERDÌ 15 AGOSTO
Empoli-Reggiana 18.00 sul 20, telecronaca di Raffaele Pappadà
Sassuolo-Catanzaro 18.30 su Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese
Lecce-Juve Stabia 20.45 sul 20, telecronaca di Federico Mastria
Genoa-Vicenza 21.15 su Italia 1, telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Serse Cosmi, Alessio Tacchinardi e Andrea De Marco
SABATO 16 AGOSTO
Venezia-Mantova 18.00 sul 20, telecronaca di Fabrizio Ferrero
Como-Sudtirol 18.30 su Italia 1, telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin
Cagliari- Virtus Entella 20.45 sul 20, telecronaca di Roberto Ciarapica
Cremonese-Palermo 21.15 su Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Serse Cosmi, Giuseppe Incocciati e Andrea De Marco
DOMENICA 17 AGOSTO
Monza-Frosinone 18.00 sul 20, telecronaca di Raffaele Pappadà
Parma-Pescara 18.30su Italia1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Cesena-Pisa 20.45 sul 20, telecronaca di Giovanni Marrucci
Milan-Bari 21.15 su Canale 5, telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin
Su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini, con Federica Zille, Emiliano Viviano, Cristian Panucci e Graziano Cesari
LUNEDÌ 18 AGOSTO
Audace Cerignola-Verona 18.00 sul 20, telecronaca di Giovanni Marrucci
Spezia-Sampdoria 18.30 su Italia 1, telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi
Udinese-Carrarese 20.45 sul 20, telecronaca di Raffaele Pappadà
Torino-Modena 21.15 su Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Emiliano Viviano, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari
