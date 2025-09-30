Prima pagina
Corriere dello Sport: "Conte-KDB, il caso è già rientrato"
TuttoNapoli.net
"Ora Toro" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi soffermandosi sull'esordio stagionale in Europa del Toro Lautaro Martinez. L'Inter si prepara ad affrontare lo Slavia Praga questa sera alle 21 e Chivu punta sul centravanti argentino. Intanto Dimarco vota per il tecnico rumeno: "Con Inzaghi solo 60 minuti". Bilancio chiuso: utile di 35 milioni.
Serie A - "Sarri tris: la Lazio si rilancia", vittoria per 3-0 della Lazio in grande emergenza contro il Genoa. Cancellieri, El Taty Castellanos e Zaccagni rilanciano i biancocelesti. Il Genoa rimane senza vittorie.
Qui Napoli - "Conte-KDB, il caso è già rientrato": chiarimento dopo San Siro tra il tecnico e il campione belga. Confronto e ripartenza in vista dello Sporting.
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne arrabbiato? Se per il cambio ha sbagliato persona. Su Gutierrez e Marianucci..." di Antonio Noto
Prossima partita
01 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Out Rrahmani, Buongiorno ed altri problemi, vedrete domani! Milan favorito? Giochini! Su KDB..."
Fabio TarantinoHojlund: "Napoli, qui sono felice! Tifosi pazzeschi. Conte mi chiede sempre una cosa"
Francesco CarboneMilinkovic: “Potevamo prendere meno gol, ma ottimo inizio! Champions? Che emozione! Su Meret e la città…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la figuraccia in mondovisione, i dialoghi dell'orrore di Mazzoleni, i missili di Conte e la fuga al gol di Lucca
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Ce la siamo complicata da soli! I 9 nuovi sono in rodaggio, le altre già strutturate…”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Pisa 3-2 (39' Gilmour, 60' Nzola, 73' Spinazzola, 82' Lucca, 90' Lorran): gli azzurri soffrono ma si prendono la vetta
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
