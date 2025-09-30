Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte-KDB, il caso è già rientrato"

"Ora Toro" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi soffermandosi sull'esordio stagionale in Europa del Toro Lautaro Martinez. L'Inter si prepara ad affrontare lo Slavia Praga questa sera alle 21 e Chivu punta sul centravanti argentino. Intanto Dimarco vota per il tecnico rumeno: "Con Inzaghi solo 60 minuti". Bilancio chiuso: utile di 35 milioni.

Serie A - "Sarri tris: la Lazio si rilancia", vittoria per 3-0 della Lazio in grande emergenza contro il Genoa. Cancellieri, El Taty Castellanos e Zaccagni rilanciano i biancocelesti. Il Genoa rimane senza vittorie.

Qui Napoli - "Conte-KDB, il caso è già rientrato": chiarimento dopo San Siro tra il tecnico e il campione belga. Confronto e ripartenza in vista dello Sporting.