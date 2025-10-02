Prima pagina
Corriere dello Sport: "Hojliund firma la doppietta che esalta il Maradona"
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi si concentra sulla Champions League e sui risultati delle due italiane, con il Napoli che vince 2-1 al Maradona contro lo Sporting Lisbona e la Juventus che viene bloccata all'ultimo in Spagna dal Villarreal. Il quotidiano romano dedica il titolo principale agli azzurri, trascinati da una doppietta di Rasmus Hojlund: "Hojlandia. Hojliund firma la doppietta che esalta il Maradona - titola il Corsport -. Prima gioia europea.
E il Napoli applaude gli assist di De Bruyne". Il box poco sotto, invece, è sul 2-2 bianconero con le reti di Gatti (in rovesciata) e Conceicao: "Juve, altro pari. Gatti-Ronaldo non basta. Rovesciata del difensore, 2-2 del Villarreal al 90'".
