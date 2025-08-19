Prima pagina Corriere dello Sport: "“Hojlund entra il Napoli”

Il Corriere dello Sport apre oggi col titolo: “Hojlund entra il Napoli”. Dopo il grave infortunio muscolare occorso a Romelu Lukaku – lesione al retto femorale e stop stimato in circa quattro mesi – il club di De Laurentiis è costretto a correre ai ripari sul mercato. L’obiettivo principale porta il nome di Rasmus Hojlund.

Il centravanti danese è in uscita dal Manchester United, disposto ad aprire alla sua cessione, e rappresenta un’occasione importante per gli azzurri. Sullo sfondo, però, resta l’interesse del Milan, pronto a contendere il classe 2003 agli azzurri. Gli inglesi, invece, hanno già chiuso la porta per Zirkzee, mentre il Napoli continua a monitorare altre soluzioni: piace Krstovic, mentre Jackson è considerato troppo costoso.