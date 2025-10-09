Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, che guaio. Conte perde due pilastri"

"Napoli, che guaio. Conte perde due pilastri" si legge sulla prima del Corriere dello Sport con riferimento agli infortuni occorsi a Politano e Lobotka e con il responso di ieri degli esami strumentali. Napoli dunque alla ripresa senza diversi calciatori considerando anche l'assenza di Rrahmani, mentre già col Torino dovrebbero rientrare i due ex, Buongiorno e Milinkovic-Savic.