Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, Conte a nudo. Il triangolo Lookman"

"La Juve fischia Dusan". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si sofferma sulla Juventus e sulla situazione vissuta da Dusan Vlahovic. I bianconeri ieri hanno sfidato la Juventus Next Gen in un'amichevole all'Allianz Stadium, finita sul punteggio di 2-0. Una sfida sbloccata da Douglas Luiz e portata sul 2-0 da Dusan Vlahovic, che ha ricevuto un'accoglienza gelida ed è stato anche fischiato. II serbo inoltre non ha esultato dopo il gol, a riprova della situazione piuttosto delicata fra lui e il club.

ATALANTA - In primo piano spazio all'Atalanta, ancora alle prese con il caso Lookman. L'attaccante spinge per andare all'Inter ma l'affare può essere sbloccato dall'arrivo di Muniz alla Dea. L'Atalanta infatti ha riscontrato l'apertura del Fulham, che prima di cedere il giocatore vorrà trovare un sostituto adeguato. E intanto Lookman, in attesa di sviluppi positivi, continua ad allenarsi solo a Londra. In basso si parla di Conte e delle sue parole in conferenza stampa.