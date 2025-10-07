Prima pagina Corriere dello Sport "Special Two. Napoli e Roma prime insieme dopo 36 anni"

vedi letture

"Special Two. Napoli e Roma prime insieme dopo 36 anni" si legge sulla prima del Corriere dello Sport che poi approfondisce le due squadre: Conte e l'invenzione dei Fab Four per il quinto scudetto. Mai così Gasp: è la migliore partenza della sua carriera. Domenica 30 novembre arriva lo scontro diretto all'Olimpico. Si parla poi anche di Tudor che ha la stessa media di Thiago Motta, due punti a partita. Il mercato, si legge, non ha eliminato i difetti della Juve.