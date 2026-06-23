Ct Italia, Mancini in bilico! Rai: “Divide la Serie A, torna in corsa Conte? E' sostenuto da ADL e non solo"
Prima rogna per il neo presidente della Figc Giovanni Malago' ( ieri ha incassato da Los Angeles i complimento dell' amico di famiglia Aurelio De Laurentiis suo grande elettore) . La lega di serie A gli ha fatto sapere di non gradire il ritorno di Mancini in Nazionale. Un giudizio che ha il suo peso ma non è detto che muti uno scenario già da tempo definito. Mancini ha rescisso un contratto milionario in Qatar non a caso. E con Malago' c'è stato più di un semplice dialogo.
Conte sostenuto dai club, Maldini in pole come direttore tecnico
Questo nuovo e inatteso scenario rilancia a sorpresa la candidatura di Antonio Conte - sostenuta non solo da De Laurentiis ma anche da Marotta Carnevali Fiorentina ( c'è Paratici) Cairo e altri club minori. Malago' mostrerà i muscoli non accettando veti (quindi via libera a Mancini) o andrà su Conte sostenuto dalla lega più importante? Nota a margine. Mancini ha già accordo economico non Conte. Giorni decisivi per il nuovo DT (Maldini il nome caldo) e il futuro CT. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.
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