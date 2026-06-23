Futuro ct Italia, Mediaset: Conte in pole position
Dopo l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC, continua il toto-allenatore per la panchina della Nazionale italiana. La Federazione è al lavoro per individuare il successore di Gennaro Gattuso, con l'Italia attualmente affidata ad interim a Silvio Baldini. Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sul profilo ritenuto più adatto per guidare gli azzurri nel prossimo ciclo, con l'obiettivo di rilanciare il progetto tecnico e riportare entusiasmo attorno alla Nazionale.
Conte davanti a Mancini
Secondo quanto riferito dalla redazione sportiva di Mediaset, sarebbe Antonio Conte il principale candidato a diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia. L'ex allenatore del Napoli avrebbe infatti superato Roberto Mancini nelle preferenze della Federazione e sarebbe attualmente il nome in pole position per la successione a Gattuso. La scelta sarebbe condivisa dal neo presidente federale Giovanni Malagò, che starebbe valutando l'esperienza e il carisma del tecnico salentino per avviare una nuova fase della Nazionale. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali, ma il nome di Conte resta quello più caldo per la panchina azzurra.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro