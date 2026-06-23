Futuro ct Italia, Mediaset: Conte in pole position

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Italia, Conte favorito per la panchina azzurra: la scelta di Malagò.

Dopo l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC, continua il toto-allenatore per la panchina della Nazionale italiana. La Federazione è al lavoro per individuare il successore di Gennaro Gattuso, con l'Italia attualmente affidata ad interim a Silvio Baldini. Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sul profilo ritenuto più adatto per guidare gli azzurri nel prossimo ciclo, con l'obiettivo di rilanciare il progetto tecnico e riportare entusiasmo attorno alla Nazionale.

Conte davanti a Mancini

Secondo quanto riferito dalla redazione sportiva di Mediaset, sarebbe Antonio Conte il principale candidato a diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia. L'ex allenatore del Napoli avrebbe infatti superato Roberto Mancini nelle preferenze della Federazione e sarebbe attualmente il nome in pole position per la successione a Gattuso. La scelta sarebbe condivisa dal neo presidente federale Giovanni Malagò, che starebbe valutando l'esperienza e il carisma del tecnico salentino per avviare una nuova fase della Nazionale. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali, ma il nome di Conte resta quello più caldo per la panchina azzurra.