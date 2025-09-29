De Bruyne-Conte, Mediaset: "Serve ricucire strappo. Ma Kdb limita McTominay"

"Ricucire lo strappo con De Bruyne, professionista esemplare che, con ogni probabilità, dimenticherà al più presto l'accaduto (sostituzione, appunto, non gradita), è assolutamente imprescindibile, non fosse altro che l'ex City, fiore all'occhiello del mercato del Napoli, avrebbe dovuto garantire ai campioni d'Italia quel salto di qualità necessario a ripetersi in campionato e giocare da protagonisti in Champions". Lo scrive Sportmediaset analizzando la situazione in casa Napoli con la sostituzione poco gradita da Kdb.

"Avrebbe dovuto, perché fin qui, al netto dei tre gol messi a referto (uno su punizione e due su rigore), KdB non ha esattamente esaltato il gioco della squadra e, anzi, ha costretto Antonio Conte a modificarne gli equilibri dirottando, ad esempio, McTominay largo a sinistra in una posizione del campo che ne limita l'efficacia in zona gol".