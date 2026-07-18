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Tensione Roma-Juventus! La Gazzetta dello Sport: "Vendetta Kessié"

Tensione Roma-Juventus! La Gazzetta dello Sport: "Vendetta Kessié"
Oggi alle 07:45Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Lautoro. L'Inter e il suo capitano alle stelle". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport. Spazio anche al mercato: "Vendetta Roma, Kessié". Il quotidiano spiega che, dopo l'affare Celik per la Juventus soffiandolo ai giallorossi, ora c'è tensione con l'ex ds Massara. Intanto, in casa Juventus, "Spalletti richiama Vlahovic".