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Infortunio Buongiorno, Corriere dello Sport: "Ansia Napoli, deve saltare due ritiri"

Infortunio Buongiorno, Corriere dello Sport: "Ansia Napoli, deve saltare due ritiri"
Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone
Alessandro Buongiorno, come comunicato ieri dal Napoli tramite una nota ufficiale, non parteciperà al ritiro di Dimaro. E anche a quello in Abruzzo.

Il Napoli perde Alessandro Buongiorno ancora prima di cominciare a causa di un problema al ginocchio. L'apertura del Corriere dello Sport è dedicata proprio a questa tematica: "Buongiorno deve saltare due ritiri: ansia Napoli". Il quotidiano scrive di un consulto imminente in Spagna dal professor Cugat. Soluzione interna per sostituirlo: Rafa Marin e Olivera.