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Napoli in ritiro, l'apertura de Il Mattino: "Arrivano i nostri"

Napoli in ritiro, l'apertura de Il Mattino: "Arrivano i nostri"
Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone
Il titolo del quotidiano viene incentrato sull'arrivo del Napoli nel ritiro di Dimaro-Folgarida.

"Arrivano i nostri". E' questo il titolo d'apertura de Il Mattino, incentrato sull'inizio del ritiro di Dimaro da parte del Napoli. I tifosi - si legge - applaudono Allegri all'arrivo della squadra e al primo allenamento. 