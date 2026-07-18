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Napoli in ritiro, Il Roma titola: "Entusiasmo azzurro per Allegri a Dimaro"

Napoli in ritiro, Il Roma titola: "Entusiasmo azzurro per Allegri a Dimaro"
Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone
Il quotidiano si sofferma sull'arrivo del Napoli nel ritiro di Dimaro e sull'accoglienza riservata a Massimiliano Allegri.

Il Napoli è tornato in ritiro, ieri l'arrivo e il primo giorno di lavoro a Dimaro. Il Roma dedica l'apertura della sua edizione odierna a questo: "Entusiasmo azzurro per Allegri a Dimaro". Grande accoglienza in Trentino per il nuovo allenatore azzurro. Si legge anche dell'infortunio di Buongiorno, assente in ritiro.