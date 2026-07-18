Prima pagina Buongiorno e Belotti si fermano ancora, Tuttosport: "I dolori degli ex Torino"

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In apertura si parla della Juventus e delle parole di Luciano Spalletti che aprono al ritorno di Vlahovic. Poi anche del Napoli e del Cagliari.

L'edizione odierna di Tuttosport apre con le parole di Luciano Spalletti, che richiama Dusan Vlahovic alla Juventus: "Citofonare Juve", si legge. Spazio anche al Napoli e all'infortunio di Alessandro Buongiorno. Il quotidiano torinese titola così su di lui e su Andrea Belotti, il cui rinnovo col Cagliari è saltato: "Buongiorno e Belotti, i dolori degli ex granata".