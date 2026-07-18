Morta Martina Francini, il cordoglio del Napoli: "Abbracciamo commossi Giovanni e la famiglia"

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Una notizia terribile scuote la famiglia Francini e anche il mondo del calcio. È venuta a mancare, ad appena 28 anni, Martina Francini, la figlia dell’ex terzino del Napoli Giovanni Francini, dopo anni di battaglie personali contro una brutta malattia. Il Napoli ha espresso il suo cordoglio:

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio e abbracciano commossi Giovanni Francini e la sua famiglia in questo momento di profonda angoscia per la scomparsa della cara figlia Martina", si legge in una nota pubblicata sul canale X della società.